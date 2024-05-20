وزارة الري: لا يوجد أي مظهر من مظاهر الانهيار حول سد مروي

بورتسودان: السوداني

نفت وزارة الري والموارد المائية، كل ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول سد مروي، وقالت ان السد في أحسن حالاته ولا يوجد به أي مظهر من مظاهر الانهيار، خصوصا وأن السد يعد الأحدث من حيث التصميم والأكثر حظا في استخدام تكنولوجيا سلامة السدود، كما أن وزارة الري والموارد المائية لها خبرة طويلة في تشغيل السدود وسلامتها منذ العام 1925م تاريخ إنشاء خزان سنار – وحتى الآن.

وأضافت الوزارة في بيان لها: “نرحب بأي جهة فنية رسمية تود الاستماع إلى التقارير المفصلة حول سلامة سد مروي وفي جانب أخر فان الوزارة يؤسفها جدا أن يتم تناول قضايا فنية مرتبطة بالأمن المائي السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الوزارة بأنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة أي شخص يشكك في مهنية الوزارة وينشر شائعات من شأنها زعزعة أمن الوطن والمواطن في هذا الظرف العصيب من تاريخ البلاد.

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