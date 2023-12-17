حظر التجوال والدّرّاجات النارية وعقوباتٌ رادعةٌ للمُخالفين

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الولاية الشمالية المُكلّف، عابدين عوض الله، أمر طوارئ بحظر التجوال وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل بالولاية، وذلك نسبةً للظروف الأمنية التي تُهدِّد الولاية، وحافظاً على ممتلكات وسلامة المواطنين.

ونَصّ أمر الطوارئ على حظر التجوال والمركبات بالولاية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، وتحظر كافة أنواع التجمُّعات وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والمنتزهات اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً، ويحظر استخدام الدّرّاجات النارية داخل حدود الولاية الشمالية إلّا للقوات النظامية، ويحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها، ويحظر استخدام الدرداقات داخل حدود الولاية، ويمنع تظليل العربات إلّا العربات الدستورية، ويمنع تشييد أي أكشاك أو رواكيب على الطرق الرئيسية.

وكل من يخالف هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل المحظور أو التحريض أو المعاونة على ارتكابه، يجوز للمحكمة أن تصدر في مواجهته عقوبات السجن لمدة لا تتجاوز الـ(6) أشهر والغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبة.