وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن توصلهم إلى اتفاق بأن يجتمع الجنرالان البرهان وحميدتي

واشنطن: السوداني

كشف وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، انهم توصلوا إلى اتفاق، يقضي بأن يجتمع الزعيمان الجنرالان البرهان وحميدتي، ويلتزمان بوقف إطلاق النار.

وقال بلينكن: “لقد شاركنا بنشاط خلال الفترة الماضية في محاولة لإنهاء رعب الحرب الأهلية الفعلية بين مجموعتين عسكريتين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ومنذ حوالي أسبوع، ساعدنا في التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يجتمع الزعيمان – الجنرالان البرهان وحميدتي – ويلتزمان بوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “والآن، يجب أن يحدث هذا اللقاء، ونحن نضغط بقوة من أجل حدوثه.. هذا نتاج جهد وعمل يومي يقوم به دبلوماسيونا، فضلا عن العديد من الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والايقاد، وشركاء آخرين”.