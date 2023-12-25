عقار: الحرب كرٌ وفرٌ

بورتسودان: السوداني

أكّـد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، أنّ القوات المسلحة منتصرة بعزيمتها وصبرها، داعياً إلى عدم ‎الالتفات للشائعات ومخططات اغتيال المعنويات.

وقال عقار في خطابه بمناسبة تطورات الأوضاع بالبلاد مساء اليوم، ‎إنّ توسع دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة وحاضرتها مدينة ود مدني، مقلق وتسبب في إحباط للشعب السوداني، لكن هذا التمدُّد لا يعني انتصار قوات التمرد على السودانيين والجيش السوداني، والحرب تقليدياً يشوبها تقدم وتأخر، مدٌ وجزرٌ، وكرٌ وفرٌ.

وعبّر عن ثقته في انتصار القوات المسلحة في الحرب، وقال: “لم أشعر في أي وقت بالتشاؤم حيال مستقبل السودان، ولم تساورني الشكوك مطلقاً بان الجيش يمكن هزيمته”.

وتابع: “لقد ظهرت الفتن، التي يقودها الإعلام وبروباغاندا المليشيا، ويجب علينا عدم السماح لهم ولأعوانهم بأن يحدثوا شرخاً أعمق في مجتمعنا، ويجب أن نتمسّك بوحدة السودان والدفاع عن وطننا على جميع الأصعدة، وهذا هو الطريق الصحيح الذي سيقودنا للنصر والتعافي من تشوُّهات الحرب ونتائجها”.

وقال: “علينا محاربة اليأس، لأنْ اليأس مستنقعٌ عميقٌ من يقع فيه فهو لا محالة غريق، والإحباط والتشاؤم هما مدخلا هزيمتنا”.

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة، القوى السياسية والمدنية الوطنية إلى تبني قضايا الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة، وحمل تطلعاته ورغباته كمسؤولية وأولوية وتكوين جبهة عريضة، وعدم ترك الساحة للتنظيمات التي تدعم التمرد تحت مسميات عديدة، وتسعى لاختطاف الصوت المدني، وتسويق الأوهام، للشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والعالمي.

وحثّ القوى الوطنية على قيادة العملية السياسية في السودان، لتأسيس الدولة السودانية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، وأخذ زمام المبادرة.