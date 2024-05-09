البرهان يتفقد عمليات تأهيل مطار عطبرة ويوجه بافتتاحه خلال العام

عطبرة: السوداني

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم خلال زيارته لولاية نهر النيل سير العمل في تأهيل وتحديث وصيانة مطار عطبرة ليصبح دولياً وفقاً للمواصفات المطلوبة.

ووجه البرهان، سلطة الطيران المدني بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في قائمة المطارات الدولية ومضاعفة الجهود لافتتاح المطار خلال هذا العام باعتباره مشروعاً استراتيجياً يحقق المصالح الداخلية والخارجية.

وشدد البرهان، على ضرورة أن تكون مواصفات المطار مطابقة للأسس والقواعد المعمول بها في المنظمة العالمية للطيران المدني.

ووقف رئيس مجلس السيادة على سير العمل في الصالات الجديدة وعمليات تأهيل المدرج بالمواصفات المطلوبة وأجهزة الملاحة الجوية بالمطار، بما يعزز عمليات الصادر والوارد لسد حاجة البلاد في كافة المجالات.

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