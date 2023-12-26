قوات الدعم السريع تنهب وتدمر مصانع إنتاج السكر

بورتسودان: السوداني

قال المدير العام لشركة السكر السودانية، جاد الرب خالد، إنّ قوات الدعم السريع نهبت كل العربات الصغيرة والكبيرة التي تعمل بمصانع إنتاج السكر والبالغ عددها نحو 300 عربة، ونهب 450 من الآليات الثقيلة والجرارات والقلابات والشاحنات.

وتقاتل قوات الدعم السريع، الجيش منذ الخامس عشر من أبريل من العام الجاري وارتكبت انتهاكات، قالت منظمات دولية إنها ترقى لجرائم حرب وأعمال نهب وسلب للممتلكات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين.

ونوه جاد الرب إلى أن قوات الدعم نهبت وسرقت كل المخزون من الأسمدة والمبيدات، ومستودعات الوقود، جازولين وبنزين ومخازن الزيوت والشحوم ومخازن الإطارات والبطاريات، وتكسير وتدمير ماكينات المصانع.

وأضاف أنّ المليشيا نهبت أيضاً مخازن الكيماويات ومواد التعبئة والجوالات الفارغة ومخازن قطع الغيار للورش الزراعية والمصانع ومخازن السكر والمخزن العمومي الذي يحتوي على الأثاثات والمعدات والمواد المكتبية ومواد صيانة المباني.

ونبه إلى أن إدارة الشركة شرعت وعبر الإدارة القانونية في تحريك إجراءات قانونية وتقديم التقارير للجهات المختصة.

ولفت إلى تعرض البنى التحتية لأضرار بليغة مع نهب كل الأثاثات والمعدات والأجهزة المكتبية بمباني ومكاتب الإدارات والعاملين بالمصانع والاستراحات.

وتعرّضت مزارع قصب السكر بالمشاريع الزراعية للمصنعين إلى هجمة من المتفلتين، حيث قاموا باستباحة المزارع بالرعي الجائر والحرائق.