الدعم السريع تنهب 1800 عربة من أحياء الحصاحيصا الشرقية والغربية

الحصاحيصا: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إنّ قوات الدعم السريع نهبت 1800 عربة من أحياء الحصاحيصا الشرقية والغربية لوحدها حتى اليوم الثلاثاء، ولا يشمل الحصر القرى المستباحة بولاية الجزيرة.

ونوّهت في تعميم اطلعت عليه (السوداني) أنّ الدعم نهبت جميع التراكتورات الزراعية من معرض التراكتورات بالقرب من مصنع سور بحي الصداقة.

وسيطرت قوات الدعم السريع على ود مدني عاصمة الجزيرة دون أي مقاومة من الجيش الذي انسحب منها.

وبحسب البيان، فإنّ قوات الدعم سحبت نحو 80 عربة منهوبة بواسطة التراكتورات المنهوبة إلى الخرطوم تحت حماية قواتها وخصصت منزلاً شمال نادي المريخ لتخزين العربات المنهوبة والمعطلة وتجرى أعمال صيانتها.

وأضافت اللجان في بيانها أن القوة أجبرت أصحاب السيارات المعطلة بقوة السلاح قيادتها لهم حتى تصل إلى مكانهم المحدد، إضافةً إلى نهب جميع المقتنيات في حالة المداهمة، كما تم نهب خزنة محلية الحصاحيصا وخزنة قسم الشرطة بواسطة قوات الدعم السريع.