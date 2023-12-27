حميدتي: نمد أيادينا مرحبين بكل جهد وطني يجلب السلام وينهي معاناة الحرب

متابعات: السوداني

رحب قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، بالدعوة لعقد اجتماع مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لوقف الحرب في السودان.

وقال حميدتي في تغريدة له على حسابه بمنصة اكس: “تلقيت خطاباً من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية – تقدم، د. ‎عبد الله حمدوك، دعانا من خلاله لاجتماع عاجل لمناقشة قضايا وقف الحرب ومعالجة آثارها. أؤكد ترحيبي التام بعقد هذا اللقاء فوراً، وسنشرع مباشرة في نقاش ترتيبات الاجتماع، فنحن نمد أيادينا مرحبين بكل جهد وطني يجلب السلام وينهي المعاناة التي خلفتها الحرب”.