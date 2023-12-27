مصر تجلي طلاباً عالقين وأسرهم من ود مدني وتطالب مواطنيها بمغادرة السودان بسرعة

القاهرة: السوداني

أجلت سفارة مصر بالسودان، 18 طالباً وطالبة وبعضاً من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.

وبحسب تصريح للخارجية المصرية اليوم الأربعاء، تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين من المدينة ووصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورتسودان وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولاً إلى أرض الوطن.

وأهابت وزارة الخارجية بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكافة الولايات، بما في ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظاً على سلامتهم.