وزارة الخارجية: تلقينا مذكرة خارجية جيبوتي تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع المتمردة من الوصول إلى جيبوتي لأسباب فنية

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة خارجية بأنها تلقت اليوم مذكرة من وزارة خارجية جيبوتي – رئيس دورة إيغاد – تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع المتمردة من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقرراً يوم غد الخميس بالعاصمة الجيبوتية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السياد، وذلك لأسباب فنية على حد قولها. وانه سيتم التنسيق مجدداً لعقد اللقاء خلال يناير القادم.

وأضافت الخارجية في بيان لها: “جدير بالذكر أن البرهان، حرصاً منه بصفته رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، وقائداً للقوات المسلحة، على إنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد المليشيا، قد أبدى موافقته رسمياً لرئاسة إيغاد على عقد اللقاء، وكان مستعداً للمغادرة إلى جيبوتي مساء اليوم الأربعاء، حتى تم الإعلان عن تأجيل اللقاء ظهر اليوم، وتتأسف حكومة السودان لمماطلة قيادة المليشيا المتمردة في تحكيم صوت العقل، وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه، ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور اجتماع الغد”.