أمجد فريد: حميدتي مجرم يتحمّل مسؤولية كل جرائم المليشيا وظهوره لا يُغيِّر هذا الواقع

الخرطوم: السوداني

قال أمجد فريد المستشار في مكتب رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إنّ ظهور المتمرد حميدتي على قيد الحياة وجولته الدبلوماسية التي يقوم بها حالياً لا تُغيِّر من واقع الحرب في السودان شيئاً، ولا من حقيقته كمجرم مسوؤل بشكلٍ مُباشرٍ عن جرائم المليشيا التي يقودها.

وقال فريد في تدوينة بصفحته الرسمية على “تويتر”: “حميدتي يتحمّل مسؤولية جرائم مليشيا الدعم السريع في الجنينة والتطهير العرقي ضد المساليت، واغتيال خميس أبكر والتمثيل بجُثته، وجرائم النهب والقتل والاغتصاب التي تم ارتكابها في الخرطوم وزالنجي وأردمتا ومدني وقرى الجزيرة وغيرها من مناطق السودان، وأضاف فريد أن حميدتي يتحمّل مسؤولية حصار المدنيين في الفتيحاب وتوتي وغرب دارفور وبحري وغيرها من المناطق”.

وتابع: “هناك هدفٌ واضحٌ للعدالة الدولية الآن ومجرم ينبغي ملاحقته وهو يتجول على متن الطائرة الإماراتية بين دول الإقليم وقريباً العالم.. ‏يجب ملاحقة الفاشي ومُحاسبته أينما توجّـه.”