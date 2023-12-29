لجان مقاومة الحصاحيصا: استمرار انتهاكات مليشيا الدعم السريع والأهالي ينقذون طفلة من الاغتصاب

الخرطوم: السوداني

أكّدت لجان مقاومة الحصاحيصا، استمرار انتهاكات مليشيا الدعم السريع بمدينة الحصاحيصا.

وأشار تقريرٌ ميدانيٌّ اليوم الجمعة للجان المقاومة إلى مُحاولة اغتصاب طفلة من قِبل مليشيا الدعم السريع في الجانب الجنوبي للأحياء الغربية، بعد مُداهمة المنزل من قِبل قُوة مُسلّحة من مليشيا الدعم السريع بالسلاح، إلّا أنّ أنّ أسرتها وسُكّان الحي تصدّوا لهم، ومن ثَمّ طلبوا مالاً مقابل أن لا يأتوا مُجدّداً، وفي حالة العدم هو التعرُّض للنساء واغتصابهن.

وكشف التقرير عن اغتيال، الطبيب الصيدلي حافظ محمد خليل، على يد مليشيا الدعم السريع.

وأكّد التقرير الميداني، عن استمرار اقتحام منازل بعض المواطنين وسرقة أموالهم وسياراتهم، مُشيراً إلى دخول قوة كبيرة من مليشيا الدعم السريع إلى المدينة بكامل العتاد، مع استمرار إغلاق أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، في ظل عدم سيطرة المليشيا على قواتها واستمرار الإنتهاكات.

وأشار التقرير لانعدام الدواء في المدينة، واستمرار إغلاق المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات ما عدا صيدلية نمير بحي فور.

وأكّد انتشار وبائيات الكوليرا، وانتشار النفايات بشكلٍ مُريعٍ، والشُّح المتزايد في السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية (دقيق، زيت، بقوليات ولحوم …إلخ)، لافتاً إلى عدم دخول قوافل طبية أو غذائية من قِبل المنظمات أو أي جهة خيرية، مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في منطقة المسلمية جنوب غرب الحصاحيصا، وانعدام وسائل النقل من مواصلات داخلية وعامة (وإذا وجدت تُفاجأ بارتفاع أسعارها بشكل يعجز عنه أي مواطن).

وأدان التقرير، السلوك المُمنهج والإجرامي من قِبل مليشيا الدعم السريع في بسط الفوضى لقواتها والسماح لهم بارتكاب الجرائم على مرأي ومسمع قياداتها، ما يدل على أنها مُوافقة على هذه الانتهاكات من محاولة اغتصاب وقتل المواطنين والتعدي عليهم، ونُحمِّلهم كافة المسؤولية الجنائية.

كما نُحمِّلهم المسؤولية في سلامة المواطنين.