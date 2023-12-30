جيبوتي تعلن عن استضافتها اجتماعاً حاسماً للحوار السوداني

متابعات: السوداني

أعلن وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، إنّ بلاده بصفتها رئيسة للإيقاد في الدورة الحالية، ستقوم بتمهيد الطريق للحوار السوداني وتستضيف اجتماعاً حاسماً.

وكان من المقرر أن ينعقد اجتماع بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، وقائد قوات الدعم السريع المتمردة، حميدتي، الخميس الماضي، إلا أنّ الاجتماع تعذر لأسباب فنية – وفقاً لما أعلنته الخارجية الجيبوتية.

في وقتٍ، قالت الخارجية السودانية، إنها تلقت مذكرة من وزارة خارجية جيبوتي تفيد بعدم تمكن حميدتي من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء، وذلك لأسباب فنية، وإنه سيتم التنسيق مجدداً لعقد اللقاء خلال يناير المُقبل.