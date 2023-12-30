الوكالة الأمريكية للتنمية تُدين نهب قوات الدعم السريع للإمدادات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي

متابعات: السوداني

أدانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان، ما قامت به قوات الدعم السريع من نهب الإمدادات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي WFP في ولاية الجزيرة، بعد أن اقتحمت عناصر من قوات الدعم السريع مستودع ومكتب برنامج الأغذية العالمي، عقب سيطرتها على ود مدني.

وقالت: “كان هذا الغذاء يكفي لإطعام ما يقرب من ١.٥ مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد لمدة شهر. إن أي سرقة للسلع الإنسانية أمرٌ غير مقبول، ويمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها”.