الموافقة على زيادة رأسمال بعض شركات الهيئة العربية للاستثمار

متابعات: السوداني

بلغ إجمالي استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 673 مليون دولار بنهاية 2023م.

وانعقد أمس بالمكتب الإقليمي للهيئة بدبي، اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2023م.

وطرح رئيس الهيئة ورئيس مجلس الإدارة محمد بن عبيد المزروعي في الاجتماع، موضوعات عدة أبرزها الموافقة على زيادة رأسمال بعض شركات الهيئة، وتأسيس شركة للنشاط الزراعي في الجزائر بالشراكة مع سوناطراك.

وأكّد المزروعي، أنّ الهيئة مؤسسةٌ ماليّةٌ عربيّةٌ، ذات شخصية قانونية اعتبارية ودولية مستقلة، وقال إنّ نشاط الاستثمار الزِّراعي يُعد من الأنشطة الرئيسيّة، ويشمل تأسيس الشركات الزراعيّة والمُساهمة فيها ومتابعة أدائها، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري لها لتحقيق أهدافها، موضحاً أنّ استثمارات الهيئة تتوزّع في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ، على أربعة قطاعات رئيسية تشمل التصنيع الزراعي بنسبة 49.5%، الإنتاج الحيواني23.7%، الإنتاج النباتي 22.5% وقطاع الخدمات الزراعيّة بنسبة 4.3%.

وأضاف: عدد الشركات التي تُساهم فيها الهيئة بلغ 54 شركة بنهاية 2023م بإجمالي استثمارات نحو 673 مليون دولار أمريكي، مُشيراً الى أن هذه الشركات تنتج سلع ومحاصيل الفجوة الغذائية العربية الأساسية، وتوفر أكثر من 127 ألف فرصة عمل.

يُذكر أنّ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أُسِّست في عام 1976م، ويبلغ رأس المال المُصرّح به 1.1 مليار دولار، بينما بلغ رأس المال المدفوع 722 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية 2022م، المقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم جمهورية السودان ولديها مكتبٌ إقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.