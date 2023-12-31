(تقدم) بقيادة حمدوك تلتقي حميدتي بأديس أبابا غداً

الخرطوم: السوداني

كشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عن لقاء غداً الاثنين مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بأديس أبابا.

وقال بيان للتنسيقية تلقته (السوداني): سيلتقي يوم غدٍ الاثنين، وفدٌ من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) يقوده رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك، بوفدٍ من قوات الدعم السريع برئاسة قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبحسب البيان، يأتي هذا اللقاء على إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لقائدي القوات المسلحة والدعم السريع، والتي دعتهما فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي، وقد استجابت قوات الدعم السريع لطلب اللقاء، ولا زال التواصل مستمراً مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان للقاء بين تقدم والقوات المسلحة.

وقال البيان: “نأمل أن تكلل هذه اللقاءات بخطوات عملية تنهي المعاناة التي يعيشها شعبنا، وتدفع جهود الحل السلمي لكارثة حرب 15 أبريل بما يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب وإنهائها، لا سيما جهود منظمة الإيقاد والاتحاد الأفريقي ومنبر جدة”.

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