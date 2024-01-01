البرهان يتلقى برقية تهنئة الرئيس السيسي

بورتسودان : السوداني

تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإستقلال السودان.

وقال السيسي: “يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق بأخلص التهاني وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة الإحتفال بذكرى يوم الإستقلال”.

وأكد الرئيس المصري عمق العلاقات الإخوية بين السودان ومصر والتي تعززها أواصر التعاون الوثيق بين بلدي حوض النيل مؤكدا دعم بلاده الراسخ والثابت لأمن وإستقرار السودان. وجدد حرص مصر للدفع بأفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.