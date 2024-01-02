تقدم: اتفاق مع قائد الدعم السريع لإنجاز وقف العدائيات

أديس أبابا: متابعات

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” السودان، إنها توصلت لاتفاق مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” لإنجاز اتفاق وقف عدائيات يسهم في إنهاء الأزمة الإنسانية التي خلفها القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت المتحدثة باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” رشا عوض في تصريحات صحفية عقب اجتماع موسع مع قائد قوات الدعم السريع بأديس أبابا انفض فجر اليوم إنه تم الاتفاق على السعي الجاد للتوصل لاتفاق وقف عدائيات، لأن حل الأزمة الإنسانية مربوط بالتوصل لاتفاق وقف العدائيات.

وأوضحت أن الاجتماع ركز على قضايا رئيسية منها القضية الإنسانية، حيث ناقش باستفاضة كيفية التصدي للأزمة الإنسانية وحماية المدنيين والاتفاق على تشكيل لجان لتقصي الحقائق وبحث السبل لحماية المدنيين من الانتهاكات وتوصيل الإغاثة للمتأثرين من النزاع عبر تدابير يتم الاتفاق عليها.

وأشارت إلى أن قادة “تقدم” طرحوا على قائد قوات الدعم السريع خارطة الطريق وإعلان المبادئ التي أعدتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والرامية لوقف الحرب.

وكشفت عن اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتدارس خارطة الطريق وإعلان المبادئ السياسي، على أن تتواصل الاجتماعات يوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت رشا عوض إن الاجتماع سادته روح إيجابية، وإن الجميع اتفقوا على أن الحرب الجارية في السودان كارثة كبيرة تتطلب من الجميع السعي والعمل من أجل السلام ووقفها.

وأكدت أن التنسيقية في انتظار رد الجيش السوداني، على دعوة الاجتماع المشترك لأن “تقدم” قضيتها الأساسية هي إيقاف الحرب.

وأبدت رشا عوض أملاً في الاستجابة لمطلوبات الشعب السوداني في تحقيق السلام، وقالت إن ذلك يتطلب أن يتحاور الجميع حول كيفية الخروج من هذا المأزق، لأن استمرار الحرب مهدد أساسي للوحدة الوطنية خاصة في ظل التعبئة العنصرية التي تُجرى الآن.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية “تقدم” اليوم مع قائد قوات الدعم السريع من أجل الوصول لإعلان مبادئ يمهد الطريق لوقف الحرب.

وفي السياق، قال عضو التنسيقية جعفر حسن، إن اتصالات “تقدم” مع الجيش والدعم السريع متواصلة ولم تنقطع، مشيراً إلى أن التنسيقية في انتظار رد الجيش على طلب اللقاء في أي مكان وزمان يحدده قائد من أجل وقف الحرب.