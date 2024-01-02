إبراهيم الميرغني يلتقي حميدتي بأديس أبابا

الخرطوم: السوداني

قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إبراهيم الميرغني، إنه التقى اليوم بأديس أبابا بالفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

وأضاف في تعميم صحفي أن اللقاء تناول سبل إيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين ووصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وأوضح أنّ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أكد موقفه التاريخي الراسخ قيادة وجماهير بأنه مع السلام وضد إراقة أي نقطة دم سودانية، ويدعو جميع أهل السودان لنبذ الفرقة والوقوف بصلابة ضد التعبئة العنصرية والجهوية التي يعمل من أشعلوا الحرب على بثها بين أبناء الوطن الواحد.