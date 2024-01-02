جعفر حسن: قيادة الجيش توافق على الاجتماع مع (تقدم)  

متابعات: السوداني

كشف القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، جعفر حسن، أنهم أرسلوا خطاباً للجيش السوداني من أجل أن يلتقوا بهم، وأكد أن قيادة الجيش أبدت موافقتها على اللقاء، إلا أنّ الجيش لم يحدد بعد مكان وزمان اللقاء.

وقال جعفر فجر اليوم في حديث على منصة اكس: “تقدم جاهزة للقاء الجيش في أي مكان، سواء كان في بورتسودان أو كرري أو خارج السودان.. كذلك خاطبنا الدعم السريع ووافق على اللقاء الذي التام أمس في أديس أبابا”.

مشدداً على سعيهم لإيقاف الحرب بشتى السبل “حتى لا تتحول إلى حرب أهلية، حرب الكل ضد الكل”.