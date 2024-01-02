لجان مقاومة ودمدني: مليشيا الدعم السريع تنهب وتخرب جامعة الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة ودمدني إن مليشيا الدعم السريع مواصلة لخطتها في تدمير البنية التحتية للدولة ؛ تستهدفت جامعة الجزيرة ، حيث تعرضت مجمعات جامعة الجزيرة وممتلكاتها وممتلكات الأساتذة للنهب والسرقة.

وقال بيان للجان مقاومة ود مدني مساء اليوم :”تمت سرقة إدارة الجامعة بكل محتوياتها، والشؤون العلمية، وشؤون الطلاب وكل العمادات المختصة، وتم كسر كل مكاتب الأساتذة وإدارة الكليات في مجمعات الجامعة ونهب كل ما هو فيها، بالإضافة إلى نهب بنك الإدخار بالجامعة وفروعه ومزرعة الجامعة، والقاعة الدولية (الرازي)، وتم نهب كل منازل الأساتذة بالنشيشيبة والإعدادية وحنتوب وأبوحراز.

وأشار البيان إلى تعرض كل المؤسسات ذات الصلة بالجامعة في ودمدني، التي كانت تقدم خدمات للمجتمع للسرقة والنهب والإتلاف،وحمل البيان مليشيا الدعم السريع ومنسوبيها وحلفائها مسؤولية تدمير جامعة الجزيرة.