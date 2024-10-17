حاكم دارفور يصل باريس

متابعات: السوداني

وصل حاكم دارفور مني أركو مناوي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في منتدى الفجر الجديد والذي يقيم ندوة سياسية بعنوان التحديات والحلول ما بعد 15 أبريل.

وقال مناوي في تصريح له، إنه تلقى دعوة كريمة من أبناء السودان في فرنسا للمشاركة في منتدى الفجر الجديد، وإنه خلال هذه الفترة سوف يلتقي بالعديد من المسؤولين الأوروبيين الرسميين، إضافة للعاملين في منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، بغرض التشاور معهم حول ما حدث للسودان بعد الدمار الشامل الذي قامت به مليشيا آل دقلو الإرهابية.