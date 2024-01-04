د. حمدوك: خاطبت القائد العام للقوات المسلحة لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع (تقدم)

متابعات: السوداني

أعلن رئيس الوزراء السابق رئيس (تقدم) د. عبد الله حمدوك، أنه خاطب أمس القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول البرهان، لحثِّه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع تنسيقية (تقدم)، لاغتنام الفرصة التي لاحت لإيقاف الحرب والتي تم التعبير عنها في إعلان أديس أبابا الموقع بين (تقدم) وقوات الدعم السريع.

وقال حمدوك في تغريدة له على حسابه بمنصة اكس: “إعلان أديس أبابا أبدت فيه قوات الدعم السريع، استعدادها التام لوقف غير مشروط للعدائيات عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة، إن هذه الفرصة للسلام يجب ألا نضيعها وأن نعمل وسعنا لوقف الحرب وبناء سلام مستدام في بلادنا الحبيبة”.

وأضاف: “إننا نمد أيادينا نظيفة من غير سوء للوصول لحل سلمي تفاوضي ونأمل أن تستجيب الأطراف المقاتلة، لذلك حتى نرفع المعاناة عن كاهل شعبنا ونبني وطننا على أساس جديد يجعل حرب 15 أبريل آخر حروب السودان، ليعقبها سلام مستدام”.