وزير الخارجية الأمريكي يناقش حرب السودان مع رئيس الإمارات العربية المتحدة 

متابعات: السوداني

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم في أبوظبي برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد.

وناقش الوزير وبن زايد أهمية إنهاء الصراع في السودان ومنع المزيد من الضرر على نطاق واسع بين المدنيين، وأكدا رؤيتهما المشتركة لمنطقة أكثر أمناً وازدهاراً، وشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماثيو ميلر.

كما شدّد الوزير، على أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة، وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على مساهماتها الواسعة في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين.