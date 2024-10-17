استمرار ارتفاع معدل التضخم

السوداني: ابتهاج متوكل

ارتفع معدل التضخم لشهر سبتمبر ٢٠٢٤م، بمعدل تغير شهري بلغ ٥.٤٦% مقارنة بشهر أغسطس ٢٠٢٤م. وفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء.

ويشار إلى أن معدل التضخم العام لشهر أغسطس المنصرم بلغ ٢١٨.١٨%.

يُذكر أنّ معدل التغير السنوي التضخم يقيس التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، اي يتم قياس معدل التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر سبتمبر 2024م والرقم القياسي للأسعار لشهر سبتمبر 2023م على الرقم القياسي للأسعار لشهر سبتمبر 2023م مضروباً في 100.