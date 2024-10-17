شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تنهب الأدوية والمعدات الطبية من مركز صحي الرميلة شرقي الدندر

الخرطوم: السوداني

اقتحمت قوة تتبع للدعم السريع مركز صحي الرميلة شرق مدينة الدندر بولاية سنار، وقامت بسرقة الأدوية والمعدات الطبية التي تعتمد عليها مئات الأُسر في المنطقة. وقد تفاقم الوضع الصحي نتيجةً لهذا الانتهاك، الذي يأتي في ظل استمرار وجود الدعم السريع في المدينة.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الأربعاء بشدة، عمليات النهب التي تتعرّض لها المرافق الطبية في مدينة الدندر، وأكدت أن هذا الاعتداء لا يُؤثِّر فقط على العاملين في القطاع الصحي، بل ينعكس سلباً على صحة المواطنين ويعكس تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة، التي تشهد موجة من النزوح والتهجير القسري.