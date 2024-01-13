الخارجية تُبلِّغ رمطان لعمامرة رفض السودان للاتصال الهاتفي للأمين العام أنطونيو غوتيريش بقائد المليشيا  

بورتسودان: السوداني

‏أعلنت وزارة الخارجية، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، رفض السودان للاتصال الهاتفي للأمين العام أنطونيو غوتيريش بقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان حميدتي.

وقال وزير الخارجية، علي الصادق، عقب استقباله المبعوث بفندق البصيري ببورتسودان: “أبلغنا المبعوث بأن الاتصال قد سبّب غضباً ورفضاً كبيراً في الشارع السوداني، ونحن نرفض هذا الاتصال مع زعيم حركة قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة أدانتها بعض مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي”.

وشدد وزير الخارجية على أن مثل هذا الاتصال يعطي التمرد شرعية يفتقدها، ويحقق أهدافه في الحصول على دعاية إعلامية.