وزير الخارجية: أكّدنا لرمطان لعمامرة استعداد الحكومة للجلوس للوصول إلى حل تفاوضي كما ورد في اتفاق جدة

بورتسودان: السوداني

بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، عدداً من اللقاءات في مدينة بورتسودان، بحثاً عن إيجاد حلٍّ لوقف الحرب في السودان، والتقى الأطراف الحكومية وفاعلين، كما التقى وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، وعدداً من وزراء الجهاز التنفيذي، فضلاً عن لقاء آخر بقوى سياسية.

وقالت الحكومة السودانية، إنّها اطلعت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، على الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الحرب وأجواء ما قبلها، ودور الاتفاق الإطاري وتحركات الدعم السريع.

وبيّن وزير الخارجية، علي الصادق في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أنهم أكدوا للمبعوث أن التمرد كان يسعى للانقلاب والاستيلاء على السلطة، وعندما فشل لجأ إلى حرب شاملة ضد الدولة والمواطنين وممتلكاتهم.

كاشفاً على أنّ الاجتماع تطرّق إلى المُبادرات والحلول، مؤكداً استعداد الحكومة للجلوس للوصول إلى حل تفاوضي كما ورد في اتفاق جدة، وأوضح أنهم شرحوا للمبعوث الوضع الإنساني وطلبوا منه العمل على مناشدة الأمم المتحدة والمانحين لتقديم المُساعدات الإنسانية.