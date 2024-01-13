وصول مواد تقنية مياه الشرب بكميات كافية  

متابعات: السوداني

كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن وصول شحنات كافية من مواد تنقية المياه لمادة (البولي ألمونيوم كلورايد) عبر مدينة بورتسودان إلى حيث وجهتها المحددة.

وقال مدير عام الهيئة، محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم، إنّ محطة مياه المنارة تعمل حالياً بطاقتها القصوى، وإنّ المياه وصلت للعديد من المناطق، وستصل تدريجياً إلى كافة المناطق الأخرى التي تغطيها المحطة، بعد امتلاء الخطوط الناقلة خلال ساعات.

مؤكداً دور الجهات التي أسهمت في حل الأزمة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ومساعدوه وهيئة الأمن الاقتصادي بالخرطوم وبورتسودان، ومنظمة اليونسيف، وإدارة طيران الصافات والمبعوثون من هيئة المياه، والولاية في بورتسودان، والعاملون بمحطة المنارة، موضحاً أن هذه الجهود مجتمعة أكملت حلقة وصول مواد التنقية إلى المحطة.

وأضاف: “شحنات المواد المتبقية ستصل تباعاً لتُوزّع على المحطات الأخرى”، مُشيراً إلى اعتذار الهيئة للمواطنين عن ما تعرّضوا له من مُضايقاتٍ خلال أيام أزمة المياه في المناطق التي تغطيها المحطة.