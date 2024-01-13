قواتٌ كبيرةٌ تابعة للحركة الشعبية بقيادة عقار تصل إلى النيل الأزرق للمشاركة في عمليات الجيش بالجزيرة والخرطوم

وصلت إلى حاضرة إقليم النيل الأزرق مدينة الدمازين، أفواجٌ عسكريةٌ من قوات الجبهة الثانية التابعة للحركة الشعبية جناح مالك عقار القادمة من منطقة (أولو) جنوبي إقليم النيل الأزرق، للمشاركة في العمليات العسكرية الحالية بولايتي الجزيرة والخرطوم – بحسب ما أوردته شبكة العربية الإخبارية.

وأكدت قيادات عسكرية بالحركة الشعبية عقب وصول القوات إلى مدينة الدمازين، قدرتها واستعدادها لمشاركة الجيش السوداني في معركته الراهنة.

هذا، وكان في استقبال القوات العسكرية قيادات حكومة إقليم النيل الأزرق والفرقة الرابعة بمدينة الدمازين.