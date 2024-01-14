مليشيا الدعم السريع تحرق المقر الرئيسي للكنيسة الإنجيلية في ود مدني

متابعات: السوداني

أعلن الجيش السوداني، أن مليشيا آل دقلو الإرهابية، قامت بحرق المقر الرئيسي للكنيسة الإنجيلية بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، مما أدى إلى أضرار جسيمة أثرت على المكتبة الرئيسية التي تحتوي على وثائق تاريخية نادرة يمتد عمرها لأكثر من قرن من تاريخ الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى الحادث إلى تدمير القاعة الرئيسية، وذلك استمراراً لأعمالها الإجرامية.

وقال الجيش في بيان له: “لقد تسبب هذا العمل الإجرامي في أضرار جسيمة، وتتحمّل مليشيا آل دقلو الإرهابية، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الحادثة والتي لن تمر دون عقاب”.