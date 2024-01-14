تفاصيل لقاء البرهان ورمطان لعمامرة

بورتسودان: السوداني

اطلع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، على ما قامت به المليشيا من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية، وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم. وقدم له شرحاً وافياً للتطورات التي حدثت بالبلاد في مرحلة ما قبل الحرب، وأثنائها وما بعدها.

وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان تطرق لمساعي الحل السلمي، مؤكداً التزام الحكومة بالتحول الديمقراطي والفترة الانتقالية التي تنتهي بالانتخابات العامة.

واستعرض البرهان، مخرجات منبر جدة ومبادرات دول الجوار والإيقاد، رغم التدخلات الإقليمية والدولية في نتائج القمة الأخيرة.

من جانبه، أعرب لعمامرة، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين والحادبين على مصلحة السودان.

مبيناً أنه أجرى مشاورات خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين وشرائح المجتمع المدني، مضيفاً أن هذه اللقاءات أسهمت كثيراً في اطلاعه على حقائق الأوضاع بالسودان وعلى وجهة النظر الرسمية السودانية تجاه بعض المبادرات الرامية للحل السلمي وإطلاق عملية سلام تؤدي للحل المنشود الذي يسمح للشعب السوداني في استعادة الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الأفريقية والعالم العربي والساحة الدولية.

وقال لعمامرة قائلاً: “خرجت من هذا اللقاء مع رئيس المجلس السيادي مُزوّداً بمعلومات دقيقة ومفيدة حول موقف الدولة السودانية تجاه عدد من الملفات.. سأعمل جاهداً مع كل الأطراف لبلورة الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذا الصدد”.