والي القضارف يحظر نشر المعلومات المتعلقة بالقوات النظامية بوسائل التواصل الاجتماعي

الخرطوم: السوداني

أصدر والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب، أمر طوارئ بمنع وحظر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي أي أخبار سالبة أو تناول معلومات أو موضوعات تتعلق بالقوات المسلحة والقوات النظامية أو أياً من أفرادها أو حكومة الولاية إلاّ بعد التأكد من المعلومة أو الخبر من تلك الجهات.

ومنع قرار الوالي الصادر اليوم الأحد، إنشاء موقع أو مشاركة أي منشور في وسائل التواصل الاجتماعي يدعم التمرد ضد القوات المسلحة.

وحدد القرار عقوبة للمخالفين لأمر الطوارئ السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو الغرامة بما لا يقل عن 2 مليون جنيه لصالح حكومة الولاية ومصادرة الجهاز المستخدم في النشر.