23 من زعماء المسيرية بقيادة بابو نمر يحذرون الدعم السريع من مهاجمة قيادة الجيش بغرب كردفان

الخرطوم: السوداني

حذر نحو 23 من زعماء قبيلة المسيرية بقيادة الناظر مختار بابو نمر من اختراق حدود السودان وتدمير منشآت النفط حال إقدام قوات الدعم السريع على مهاجمة قيادة الجيش الرئيسية بولاية غرب كردفان والسيطرة عليها.

ودفع الناظر نمر و22 من قيادات المسيرية في الثلاثين من ديسمبر المنصرم بخطاب لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يعلنون فيه رفضهم لنقل الحرب إلى مناطقهم وإبعاد الجيش من ديار القبيلة.

وقال الخطاب إن “غرب كردفان ولاية تحادد دولة جنوب السودان خاصة عند مناطق الميرم، أبيي، هجليج، كيلك، لقاوة، وسقوط قيادة الفرقة 22 مشاة يعني خلو الولاية من وجود الجيش ما يسهل اختراق الحدود من الطامعين”.

وأكد الخطاب أن سقوط الفرقة 22 بابنوسة بالمواجهة العسكرية يؤدي كذلك إلى تدمير حقول النفط تماماً، الأمر الذي سيترتّب عليه انتشار مخاطر التلوث البيئي على الإنسان والحيوان بسبب تلوث المياه والنبات والأرض كما جرى من قبل عقب ضرب مطار وحقل “بليلة” النفطي.

ودعا الخطاب إلى استثناء، قيادة الفرقة 22 مشاة من العمليات الحربية، تطبيقاً لنموذج الفرقة السادسة مشاة بولاية شمال دارفور.