تنسيقية تقدم تعلن موافقة البرهان على اللقاء معها

متابعات: السوداني

أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، عن تلقِّيها موافقة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على لقائها.

وقدّمت “تقدم” دعوة للجيش والدعم السريع، حيث التقت مؤخراً بقائد قوات الدعم السريع المتمردة حميدتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ووقعت معه اتفاقاً سياسياً اعتبرته بعض القوى السياسية أنه نسخة معدلة من الاتفاق الإطاري، ويعيد شراكة الدم.

ونوّهت “تقدم” على صفحتها بـ”فيسبوك” أنها تجري مُشاورات وترتيبات لتحديد زمان ومكان اللقاء مع البرهان.

ورحبت قوى سياسية بدعوة تلقتها من “تقدم”، في وقت قال فيه الحزب الشيوعي إنه سيلتقي بالقوى المكونة لائتلاف تقدم كلاً على حدة.