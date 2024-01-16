روسيا تدعو إلى وقف الحرب في السودان وضرورة السعي للوصول إلى سلام دائم

متابعات: السوداني

دعت روسيا إلى وقف الحرب في السودان وضرورة السعي للوصول إلى سلام دائم يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في السودان، مؤكدة على استراتيجية علاقتها مع السودان.

والتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، بموسكو أمس، ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنشيط التعاون المشترك بين السودان وروسيا.

وقالت وزارة المالية، إن د. جبريل اطلع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بتطورات الأوضاع في السودان، لا سيّما الحرب الدائرة فيه جراء تمرد الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وتأثيرات الحرب على مجمل الحياة في السودان، مما ترتب عليه تدهور عجلة الاقتصاد السوداني بعد التدمير المتعمد للبنيات التحتية وإيقاف عجلة الإنتاج وتهجير المواطنين من الولايات المتأثرة بالحرب والانتهاكات الفظيعة التي تم ارتكابها بحقهم بواسطة المليشيات.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين ووضع خطط للدفع بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى مستويات أعلى.

وقد أشاد د. جبريل بالدور الروسي في العديد من المجالات الاقتصادية في السودان من خلال عمل الشركات الروسية في البلاد والتي تتمتّع بخبرة نوعية في قطاعات التعدين والنفط والغاز، حيث دعا الوزير إلى المزيد من الاستثمارات الروسية في هذه المجالات مع تأكيده على تذليل كل العقبات في سبيل هذه الاستثمارات.

من ناحيته، أمّن الجانب الروسي على استراتيجية العلاقة مع السودان وحرصه على استقرار السودان ووحدة أراضيه، كما أكّد على ضرورة وقف الحرب في السودان والسعي للوصول إلى سلام دائم يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في السودان، ودعا إلى تنشيط اللجان المشتركة بين الحكومتين السودانية والروسية والذي من شأنه أن يُعزِّز شراكة استراتيجية تتيح لمواصلة التعاون الروسي السوداني لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.