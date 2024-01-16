التيار الإسلامي العريض يُشيد بقرار الحكومة بتجميد التعامل مع الإيقاد  

كتب: علي تركماني

أشاد رئيس التيار الإسلامي العريض، ياسر الفاضلابي، بقرار الحكومة السودانية بتجميد التعامل مع الإيقاد، بشأن الأزمة الراهنة في السودان، وذلك لما ارتكتبه الإيقاد من تجاوزات تتعلّق بنظام تأسيسها في التعامل مع الدول، وكذلك دعوة قائد المليشيات بحضور القمة المُزمع عقدها في يناير الجاري.

وقال الفاضلابي إنّ حكومة السودان تأتمر بأمر شعبها والذي يرفض الإنكسار في وجه من تعدى على حُرُماته، وارتكب الفظائع في حقه وحق البلد، مُثمِّناً دور الانتفاضة الشعبية المباركة والتي تتكامل جهودها من أجل دحر المليشيات وأبواقها في الداخل والخارج.