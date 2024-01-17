توثيق حالات اعتداء جنسي للدعم السريع بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، عن تلقِّيها لتقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة في أعقاب سيطرة “الدعم السريع” على الولاية في منتصف الشهر الماضي، مع أنباء عن حالات أخرى لم تتمكّن الوحدة من التحقق منها جراء الأوضاع الأمنية بالجزيرة.

وقال تقرير للوحدة تلقته (السوداني)، إنّها تُؤكِّد وقوع حالات تهديد بالعنف الجنسي وابتزاز للمواطنين من عناصر “الدعم السريع” في مناطق متفرقة من الولاية.

وعبّرت الوحدة عن قلقها البالغ إزاء تمدُّد “الدعم السريع” في قرى ولاية الجزيرة ومدنها، إذ يمثل تهديداً مباشراً للنساء والفتيات اللائي لم يتمكّنّ من مغادرة الولاية، لا سيّما مع انعدام الخدمات الصحية، وسط انهيار النظام الصحي في الولاية، ما يعني عدم قدرة شركاء الوحدة على تقديم المساعدات اللازمة والخدمات الصحية الضرورية للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في حال وقوعها، ويعني أيضاً عدم قدرتهم على تسجيل الحالات في المضابط الرسمية وتوثيقها، وإجراء ما يلزم لحفظ حقوق الناجيات.

وأدانت الوحدة، توسيع “الدعم السريع” لرقعة الحرب وما تبعه من توسيع لنطاق الانتهاكات ضد المدنيين، ولا سيّما النساء والفتيات، وتابع البيان: “ونحذر من استمرار توسيع دائرة الحرب، لأنه يعني ببساطة أنه لن يكون في السودان مكان آمن للنساء والفتيات”.

وعبّرت الوحدة، عن بالغ أسفها وقلقها من توقف الخدمات الصحية في “ود مدني” حاضرة الجزيرة جراء سقوطها في يد “الدعم السريع”، وهو ما عقّد تحديات الوحدة وشركائها في توفير خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، فقد كانت المدينة مركزاً رئيسياً لتقديم هذه الخدمات حتى للناجيات المحوّلات من العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة.

وناشدت الوحدة، المؤسسات والأفراد الذين مدّوا يد المساعدة للناجيات من العنف الجنسي، بالتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لضمان توثيق هذه الانتهاكات رسمياً وتقديمها إلى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

ورأت وحدة العنف ضد المرأة والطفل، أنه لا جدوى من مطالبة “الدعم السريع” بوقف انتهاكات عناصرها ضد المدنيين، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة للاضطلاع بواجباتها في الضغط على قادة “الدعم السريع” للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكات عناصرهم ضد النساء والفتيات في مناطق سيطرة قواتهم، وضمان عدم إفلات المُتورِّطين في هذه الجرائم من العدالة.