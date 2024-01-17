والي الخرطوم يحظر استخدام الدراجات النارية

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، قراراً اليوم الاربعاء بحظر استخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم نهائياً، وفوّض القرار قادة المناطق العسكرية بمنح تصاريح لاستخدام الدراجات النارية، وذلك في

بما يقتضي مصلحة العمل، ويُستثنى من هذا القرار حاملو التصاريح.

ومنح القرار، سلطات القوات النظامية والنيابة حق تطبيق وإنفاذ القرار والقبض على كل من يخالفه، بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، وذلك بمصادرة الدراجة النارية، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر حكماً يقضي بالسجن بمدة لا تتجاوز ٦ أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه أو العقوبتين معاً.