كسلا تُدشِّن نفرة المقاومة الشعبية ضد التمرُّد

كسلا: السوداني

انطلقت اليوم بمحليات ولاية كسلا الشمالية، نفرات المقاومة الشعبية بقيادة ناظر الهدندوة محمد الأمين تِرِك. وأكّدت الجماهير، دعمها ووقفتها مع الجيش السوداني، وصد أيِّ عدوان غاشم على الولاية وشرق السودان عموماً.

وحضر النفرة والي كسلا المكلف، محمد موسى عبد الرحمن وأعضاء لجنة أمن الولاية، وعددٌ من القيادات التنفيذية الأهلية على مستوى الولاية ومحليتي أروما وشمال الدلتا.

وأشاد كرار محمد علي، ممثل مواطني المحليات شمال الدلتا، بمواقف الناظر ترك المشرفة في سبيل حماية الوطن ضد أجندة التدخل الخارجي أمثال فولكر قائد البعثة الاممية وقوي الحرية والتغيير بقيادة حمدوك – بحسب ما أورده وكالة السودان للأنباء.

مبيناً أنّ تِرِك يمثل رمزاً للسودان وليس للشرق، وظل يقاوم في سبيل الوطن واستمد الشجاعة من أجداده.

وأضاف: “كل من يريد أن يمس تِرِك، فقد مسّ الهدندوة.. أحفاد دقنة سيحمون الشرق والسودان عامة كما حموها ضد الإنجليز”.

وقال كرار، إنّ المقاومة الشعبية مشروعٌ وطني خالصٌ يقوم على مرتكزات مهمة، أولها تعزيز وحدة أهل الشرق وحماية أهل الشرق والتصدي للمتمردين الذين دنّسوا الأرض.

مؤكداً أن أرض القاش جاهزة ومستعدة وترفع التمام للقائد العام، مشيراً إلى أن الشعب بمختلف مكوناته يقف خلف الجيش الذي تمكّن من تدمير القوة الصلبة، وأن المتمردين لم يتبق منهم إلا الشتات ومرتادو السجون.

من جانبه، أكد العمدة حامد طاهر أوكير، عمدة الجميلاب، متحدثاً باسم العمد، وقوفهم ضد التمرد، وقال: “إننا نرفع التمام لناظر الهدندوة ونؤكد الجاهزية ليرفع بدوره التمام للقائد العام للقوات المسلحة”.

وتحدث في اللقاء شريف المليك، ممثل ولاية البحر الأحمر، محيياً كافة الحضور في تدشين النفرة، وقال: “اليوم ليس يوماً للحديث، بل للبيان بالعمل، وإننا أتينا من البحر الأحمر لنجسد هتاف جيش واحد شعب واحد ماثلاً للجميع”.

وأضاف أن مواطني البحر الأحمر كلهم يقفون خلف القوات المسلحة، وقال: “التاريخ يعيد نفسه ونحن مستعدون لحماية الشرق ونحن جاهزون لصد أي عدوان”.

ووجه رسالة للناظر بأن يستمر في قيادة خطواته نحو وحدة أهل السودان.

ونوه ممثل السجادات الدينية والطرق الصوفية، حامد فكي أور، إلى أنّ هذا اليوم سيكون عنواناً للنصر والشهادة، وأكد وقوف الطرق الصوفية وجاهزيتها لإسناد القوات المسلحة ضد المؤامرات الخارجية وضد وحدة البلاد.

وأكد عمر أحمد إبراهيم ممثل مقاتلي مؤتمر البجا، استعدادهم لمساندة القوات المسلحة عبر محاور التدريب والتسليح والتصدي للخلايا النائمة، وجدد التأكيد الكامل للجاهزية ورفع التمام للقائد العام.

وأوضح أحمد حميد بركي، ناظر الرشايدة ممثل النظار بالولاية، أن الناظر تِرِك أول من وقف ضد الباطل رغم التآمر والتخاذل. وحيا الحضور في النفرة من مختلف الواجهات، وأكد وقوف أهل الشرق عموماً في خندق واحد مع القوات المسلحة لحماية الأرض والعرض.

وقال إن الشرق عصيٌّ على المتمردين ولن يستطيعوا الدخول إليه.

وقطع وكيل ناظر البني عامر العمدة، خليل الشفا، باسم محلية ريفي كسلا وقبيلة البني عامر، تمام جاهزيتهم للدفاع عن الوطن. مثمناً دور مبادرة أبناء البجا بالخدمة العامة في جمع الصف بين البني عامر الهدندوة.