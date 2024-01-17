موسى فكي يُعيِّن (3) شخصيات أفريقية بارزة كأعضاء في لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان

متابعات: السوداني

سمى رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي، (3) شخصيات أفريقية بارزة كأعضاء في لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان، حيث سيعملون مع كافة القوى المدنية والأطراف العسكرية والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بهدف ضمان عملية شاملة نحو الاستعادة السريعة للسلام والنظام الدستوري والاستقرار في ‎السودان.

وسمى فكي كلاً من: “محمد بن شمباس – الممثل السامي للاتحاد الأفريقي المعني بإسكات البنادق، وسبيسيوسا كازيبوي – النائبة السابقة لرئيس أوغندا. وفرانسيسكو ماديرا الممثل السابق لرئيس المفوضية الأفريقية لدى الصومال”.