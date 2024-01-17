تحذيرات من توزيع تقاوي قمح معالجة بمبيدات سامة في الأسواق

متابعات: السوداني

حذّرت شركة مختصة في مجال التقاوي الزراعية من كارثة صحية وإنسانية مُحتملة، بسبب توزيع تقاوي قمح تمت معاملتها بمبيدات فطرية وحشرية بالغة السمية في الأسواق، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة على مخازنها بشرق النيل وبدأوا في شحن التقاوي، المُقدرة بنحو (1,500) طن في عدد من الناقلات ومازال الشحن من المستودع يتم يومياً حتى تاريخه.

وطالبت الشركة التي تحمل اسم (هارفست للاستثمار المحدودة)، في خطاب لها اليوم الأربعاء، الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي الأضرار، لافتةً إلى أنّ تلك الكمية معتمدة من إدارة التقاوي بوزارة الزراعة.

وبحسب خطاب الشركة، فإن الكمية الموجودة بالمستودع الواقع شمال شرق مقابر البنداري بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف محلية شرق النيل ــ مبخرة بالمبيد “فستوكستين”، وكانت معدة للترحيل إلى مناطق ومشاريع زراعة القمح لهذا الموسم، إلا أنّ ترحيلها تعذر للأسباب الأمنية المعروفة. وأوضحت أن كل الكميات الموجودة بالمستودع قد تم تعفيرها بميدات كيميائية عالية السمية.

وقالت إنَّ التقاوي تحمل اسم الشركة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ولا الحيواني، وإنّ هذه الكميات بدأ توزيعها في الأسواق، حيث يهدد بنتائج ومخاطر صحية على حياة الإنسان والحيوان.