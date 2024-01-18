بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

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الدفعة (35) تنعي اللواء محيي الدين أحمد الهادي

بقلوب مليئة بالحزن والأسى تنعي الدفعة (35) أحد أعمدتها الذي قاد فيها صندوق زمالة الدفعة، وقدّم الغاليَ والنَّفيسَ خدمةً لأسر الشهداء ومصابي العمليات، ومشاركاً في كل أتراحها وأفراحها، وسنداً لإخوته في كل الظروف القاسية، ومتفقداً لهم حتى وهو في فراش المرض، صال وجال في ميادين القوات المسلحة قيادةً وحنكةً، وصعد والياً عسكرياً في قضارف الخير، وطنياً غيوراً على سيادة البلد.

رحم الله فقيدنا الراحل المقيم

محي الدين أحمد الهادي

وأسكنه الله فسيح جناته.

ويطيب لنا أن نتقدّم بالشكر والتقدير لكل من حضر مراسم التشييع أو أبرق أو اتصل معزياً، ولكل أهلنا بالقضارف في فقدهم الجلل، الذي يوماً ما استقبلوا استقبالاً حاشداً، عكس لوحة وطنية رائعة.

والشكر لكل رفقاء الدرب والسلاح، ضباطاً وجُنوداً.

وإنا لفراقك يا محيو لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله

(إنا لله وإنا إليه راجعون)