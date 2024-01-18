حميدتي يلتقي رمطان لعمامرة بكمبالا

متابعات: السوداني

التقى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة بكمبالا.

وقال حميدتي في تغريدة بحسابه بموقع اكس اليوم إنه ناقش مع لعمامرة تطورات الأوضاع في السودان في ظل الحرب التي أشعلها فلول النظام البائد الإرهابيين وأعوانهم في القوات المسلحة والذين مازالوا يعملون بكل السبل على توسعتها.

وأضاف: “أكدت للسيد لعمامرة رغبتنا في تحقيق السلام والاستقرار لشعبنا بما يمهد الطريق إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم عن جميع الشعوب السودانية في ظل حكم مدني ديمقراطي حقيقي”.