صدور قرار بتخليص البضائع والسلع المُخالفة لإجراءات الاستيراد

متابعات: السوداني

أصدر وزير التجارة والتموين المكلف، الفاتح عبد الله يوسف، قراراً بشأن معالجات مخالفات البضائع الواصلة للموانئ السودانية، وقضى القرار أن يتم تخليص البضائع والسلع المخالفة لإجراءات الاستيراد والواصلة إلى الموانئ السودانية، بموجب بواليص شحن حتي تاريخ 2024/2/10 كتاريخ نهائي للمعالجة، كذلك السلع والبضائع التي تمّ شحنها ببواليص شحن في أو قبل 2024/1/10م ولم تصل الموانئ السودانية بعد، يتم تخليصها خلال شهر واحد من تاريخ وصولها للموانئ، وأن تتم المعالجة في (1) و(2) بفرض غرامة وتسوية، وفقاً لنوع وكمية وقيمة السلعة أو البضاعة بعد موافقة وزارة التجارة والتموين.

ودعا الفاتح، كل الجهات المختصة في (قوات الجمارك السودانية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس) إلى تنفيذ القرار.

وقال الفاتح في تصريح صحفي اليوم، إنه نسبةً للظروف التي تشهدها البلاد والتي أدّت إلى دخول سلع بكميات كبيرة، أثرت في انسياب حركة البضائع بالموانئ، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة معالجات مخالفات البضائع الواصلة إلى الموانئ السودانية، تم إصدار هذا القرار.