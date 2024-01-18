والي الشمالية يحظر نقل مخلفات التعدين إلى الولايات الأخرى

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله، أمر طواريء بحظر نقل وتحريك مخلفات التعدين من الولاية الشمالية إلى الولايات الأخرى.

ونص الأمر على حظر أي من الجهات المرخص لها نقل وتحريك مخلفات التعدين التقليدي من الولاية الشمالية إلى أي ولاية أخرى، ويسمح فقط بنقلها من محلية إلى محلية أخرى داخل حدود الولاية بعد الحصول على موافقة من الشركة السودانية للموارد المعدنية ويجب أن يتم النقل باستخدام وسائل نقل محكمة الإغلاق، مع مراعاة عدم تلويثها لمصادر المياه والزراعة وكل ما يتسبّب في الإضرار بالبيئة، وينظم مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية عملية المعالجة من حيث المكان المناسب وضوابط المعالجة وفقاً لتوجيهات وزارة المعادن.

وحدد أمر الطواريء، عقوبات المخالفين وهي الغرامة وقدرها ثلاثة ملايين جنيه على المركبة المستخدمة في المُخالفة، مع مُصادرة المضبوطات من مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) وتوزع بنسبة 25% لصالح رئاسة الولاية و25% لصالح رئاسة المحلية و25% لصالح الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية و5% لصالح النيابة العامة والإدارة القانونية بالولاية و20% لصالح القوة المشاركة في الضبط، وفي حالة تكرار المخالفة تُصادر المركبة المُستخدمة في المُخالفة لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية.