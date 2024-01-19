الخرطوم: السوداني

اطلع رئيس تنسيقية القِوى الديمقراطية المدنية (تقدم) د. عبد الله حمدوك روساء دول إيقاد على رؤية تقدم لإنهاء الحرب في السودان.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة أكس: “بدعوة كريمة من الإيقاد، التقيت أمس ١٨ يناير، في لقاء تشاوري مع السادة رؤساء دول الإيقاد المجتمعين في القمة الاستثنائية بالعاصمة اليوغندية كمبالا لبحث الأزمة السودانية وقضايا إقليمية أخرى. قدمت شرحاً للسادة الرؤساء عن تقييم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لجذور الأزمة السودانية ورؤيتها لوقف الحرب المدمرة كأولوية قصوى ومعالجة آثار الكارثة الإنسانية والحلول السياسية المستدامة التي تفضي إلى استعادة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي”.

وأشاد حمدوك بالدور الكبير الذي تضطلع به الإيقاد والاتحاد الأفريقي، مؤكداً دعم وتعاون تقدم مع هذه الجهود بما في ذلك إعادة الإعمار بعد نهاية الحرب. وشكر دول الجوار والإقليم في استضافة أبناء السودان الذين شرّدتهم الحرب، وأكد حمدوك أن تقدم ستواصل جهودها لإنقاذ الوطن وسنتعاون مع كل الذين يريدون للشعب وللسودان الخير والسلام.