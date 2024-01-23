والي الخرطوم يُشكِّل لجنة عليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، قراراً اليوم الثلاثاء قضى بتشكيل لجنة عليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم.

وتختص اللجنة بتعبئة واستنفار مواطني الولاية بكافة قطاعاتهم، وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وشرائحهم للذود عن الأرض والعرض، واطلاع الرأي العام على الانتهاكات المختلفة التي حدثت لمواطني الولاية، وتبصير مواطني الولاية بحجم استهداف الوطن والجهات التي تقف وراءه، وفتح معسكرات التدريب بالتنسيق مع الجهات المُختصة وتسليح المواطنين تحت إشراف القوات المسلحة، واستقطاب الدعم المادي والعيني لتمويل كافة الأنشطة والأعمال التي ستقوم بها اللجنة، واتخاذ السبل اللازمة لرعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة أسر المقاتلين والمفقودين والتواصل مع كافة الأجهزة الاتحادية لدعم المجهود الحربي.

كما تختص اللجنة بالإشراف على تكوين لجان فرعية للتعبئة والاستنفار على مستوى المحليات والوحدات الإدارية والقطاعات.