بلومبرغ: الجيش السوداني يمتلك مسيرات «مهاجر 6» الإيرانية

قالت وكالة بلومبرغ، أن الجيش السوداني عزز قدراته الدفاعية بالطائرات الإيرانية المقاتلة دون طيار «مهاجر 6»، واوضحت ان الأقمار الاصطناعية التقطت صوراً لطائرة من نوع (مهاجر6) الإيرانية، الشهر الحالي، في قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان. وبامكان «مهاجر 6» شن هجمات جو – أرض دقيقة التصويب، والحرب الإلكترونية، والاستهداف في ساحة المعركة.

وقال ثلاثة مسؤولين غربيين، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لكشفهم عن معلومات حساسة، إن السودان تلقى شحنات من طائرة (مهاجر 6)، وهي مسيرة ذات محرك واحد تم تصنيعها في إيران، وتحمل ذخائر موجهة بدقة. وأكد محللون فحصوا صوراً للأقمار الاصطناعية وجود الطائرة من دون طيار في البلاد.

وأكد ويم زويننبرغ، رئيس مشروع نزع السلاح في، منظمة باكس الهولندية، أن من بين الأدلة التي تُثبت وجود (مهاجر 6) في السودان، صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت في 9 يناير للطائرة من دون طيار في قاعدة وادي سيدنا الجوية.

كما حدد زويننبرغ «هوائياً لا سلكياً فوق مركز تحكم داخل شاحنة في مهبط الطائرات بقاعدة وادي سيدنا» باعتباره دليلاً إضافياً على تشغيل الطائرة من دون طيار.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات من دون طيار من طراز «مهاجر 6» في حربها ضد أوكرانيا.