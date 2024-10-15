شبكة أطباء السودان: نقص المعينات وشح الوقود يهددان مرضى الفشل الكلوي بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

يعاني المئات من مرضى الكُلى في عدد من محليات ولاية الجزيرة من نقص حاد في الغسلات والمعينات الطبية، بالإضافة إلى شح الوقود الذي يسبب انقطاع التيار الكهربائي. وقد أدى ذلك إلى توقف عدد من مراكز الكُلى، باستثناء مركز غسيل الكُلى في مدينة مدني الذي يعمل بفضل المبادرات الطوعية والخيرين.

وناشدت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الثلاثاء، المنظمات الدولية والإقليمية لتسهيل وصول المعينات الطبية للمدنيين في ولاية الجزيرة، والإشراف على تشغيل مراكز غسيل الكُلى والمستشفيات، للمساهمة في تخفيف معاناة الآلاف من المدنيين الذين لا يزالون في مناطق الصراع.